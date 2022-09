SALZKORN Ruhe bewahren mit Büchern und Bargeld

Gedruckte Bücher, Bargeld? Alles von gestern, dachten viele. Nun aber heisst es, dass im Winter der Strom knapp werden könnte. Plötzlich gewinnen physische Dinge wieder an Wert. Der Bund empfiehlt, einen Vorrat an Bargeld in kleinen Beträgen zu horten. Könnte ja sein, dass wegen vorübergehender Stromausfälle die Zahlterminals in den Läden ausser Betrieb sind.

Und statt im Internet nach Lektüre zu suchen, liegt es nahe, wieder häufiger zum Buch zu greifen. Dessen grosser Vorteil wird erst jetzt offenkundig: Zwar braucht es Energie, ein Buch mit all seinen Seiten inklusive Einband herzustellen. Dann aber funktioniert es völlig stromlos. Die Buchstaben lassen sich auch noch Jahrhunderte später ohne jegliches Zusatzgerät lesen.

Auf Haushaltsapparaten dürften uns vermehrt Energieetiketten und Stromspartipps begegnen. Inhaltlich gibt es solche Labels zum Glück nicht: Jede und jeder soll schliesslich selber entscheiden können, für welche Inhalte er seine Energie einsetzt oder gnadenlos verschwendet.