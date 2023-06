Salzkorn Puppe auf Einkaufswagen brennt: Die Justiz muss durchgreifen Auf einem Einkaufswägeli sitzend ist eine Puppe, die angeblich den türkischen Präsidenten Erdogan darstellen sollte, angezündet und verbrannt worden. Solch ein Frevel bedarf lückenloser Aufklärung.

Illustration: Corinne Bromundt

Unerhörtes hat sich am 14. Juni 2023 am Rande des Feministischen Streiks in Zürich zugetragen. Eine Gruppe von Zeuslerinnen hat eine Puppe in Brand gesteckt, die angeblich den türkischen Präsidenten Erdogan darstellen sollte und die auf einem Einkaufswägeli sass.

Die Reaktion der politischen Wachhunde folgte auf dem Fuss. Die Türkei bestellte den Schweizer Botschafter in Ankara ein und verlangte Ermittlungen. Aus dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten hiess es alsbald, die Schweizer Justizbehörden hätten ein Strafverfahren eingeleitet.

So ist’s recht. Wir stellen uns vorbehaltlos hinter das türkische Begehren und das helvetische Vorgehen. Das fehlte noch, dass jede glaubt, ohne Folgen die Brandstifterin spielen zu können. Es bedarf einer lückenlosen Aufklärung, wer welchem Detailhändler das Wägeli entwendet hat. Anschliessend sind die Diebinnen abzuurteilen und zu bestrafen, und das auf ihre Kosten reparierte Wägeli ist dessen rechtmässigem Eigentümer zurückzugeben.