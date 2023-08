Salzkorn Provokatives Inserat - die SVP kann es nicht lassen Es gelte links-grüne Idee mit Raketen in die Luft zu jagen, appelliert die SVP zum Nationalfeiertag.

Die SVP konnte es einfach nicht lassen: Erneut versuchte sie, den gestrigen Nationalfeiertag für ihre Sache zu nutzen, indem sie in grossen Inseraten gegen ihre politischen Gegner giftete. Sie erklärte den Tag kurzerhand zum «Tag des Widerstands gegen links-grünen Verbotswahnsinn». Statt Einigkeit und Verbundenheit: Spaltung.

Die 1.-August-Feier, die ich besuchte, sah allerdings aus wie immer. Das Jodelchörli Heimatgrund eröffnete die Festlichkeit. Dann zeigte die Damenriege einen Reigen. Erste Bratwürste wurden verzehrt. Die Festrede eines Nationalratskandidaten ging im allgemeinen Geplauder unter. Dann wurde die Nationalhymne und später das Thurgauerlied gesungen. Es folgten weitere Darbietungen. Schluss.

Einzig die Dorfjugend schien zum Widerstand zu schreiten. Sie jagte, gemäss dem Aufruf der SVP, bis tief in die Nacht «die schädliche Politik der Grünen und Linken in die Luft». Jede Rakete sei eine Rakete für die Freiheit unseres Landes, so die SVP. Dieser Dummheit ist nichts anzufügen.