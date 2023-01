Salzkorn Pinkeln unter der Dusche ist jetzt offiziell erlaubt Neuste Erkenntnisse zeigen: Wer unter der Dusche pinkelt, schützt die Umwelt. Eine Genugtuung für alle, die das bisher heimlich taten.

Corinne Bromundt

Pinkeln unter der Dusche sei gerade für Frauen eine sinnvolle Sache, sagt die US-amerikanische Schauspielerin Gwyneth Paltrow. Sie rät, regelmässig in die Hocke zu gehen und Wasser zu lösen. Das sei gut für die Beckenbodenmuskulatur.

Darüber hinaus macht pinkeln unter der Dusche aber auch ökologisch Sinn, wie Experten erklären. Der Grund liegt darin, dass wir in unseren Breitengraden für die Toilettenspülung Trinkwasser verwenden. Um den Urin runterzuspülen, verschleudern wir mindestens 5 Liter Trinkwasser, wer die grosse Taste drückt gar 9 Liter. Wenn wir nun also unter der Dusche pinkeln, wo mit dem Urin auch gleich noch das Shampoo und zahlreiche Bakterien weggespült werden, sparen wir 5 Liter Trinkwasser. Pinkeln nun also bald 9 Millionen Schweizer täglich einmal in die Dusche, können damit 45 Millionen Liter Trinkwasser gespart werden.

Die Moral von der Geschichte: Wer bisher noch nie in die Dusche gepinkelt hat, sei aufgefordert, es endlich zu tun. Aber bitte nur in die Dusche und nicht auch ins Hallenbad.