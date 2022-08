SALZKORN Nadelstiche am Stadtfest An der Street Parade sind mehrere Personen mit Nadeln oder anderen spitzen Gegenständen gestochen worden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Ist die Sicherheit in der Ostschweiz noch gewährleistet?

Corinne Bromundt

8 von 900000 Personen, die an der Street Parade getanzt haben, seien mit einer Nadel oder einem anderen spitzen Gegenstand gestochen worden. Das sind ungefähr 0,0008 Prozent aller Partygäste. Ähnliche Vorkommnisse sind zuvor bereits aus anderen Ländern, etwa Grossbritannien, berichtet worden.

Nun geht natürlich die Angst um, es könnte bald jeden von uns treffen. Zack, und schon haut dir jemand am Schüga-Stand am St. Galler Fest eine Nadel in den Oberarm.

Gemach! Kommen am Wochenende 20'000 Menschen in die St. Galler Innenstadt, werden umgerechnet voraussichtlich 0,16 Personen mit einer Nadel oder einem anderen spitzen Gegenstand gestochen. Das Risiko, dass einem eine Taube auf den Kopf kackt oder der besoffene Banknachbar den Rotwein übers weisse Hemd leert, ist um ein Vielfaches höher.

Geniessen Sie also bitte Medienberichte über mit Nadeln bewaffnete Horden mit grosser Vorsicht. Viel entscheidender scheint, dass Sie in diesen struben Zeiten aufpassen, nicht vom Affen gebissen zu werden.