salzkorn Menschen mit kosovarischen Wurzeln machen viele positive Schlagzeilen Ylfete Fanaj ist die erste Politikerin mit kosovarischen Wurzeln, die es in den Regierungsrat geschafft hat. Eine Überraschung? Nein!

Premiere! Ylfete Fanaj (SP) ist gestern in die Luzerner Regierung gewählt worden. Sie ist die erste Politikerin mit kosovarischen Wurzeln, die es in eine Kantonsexekutive geschafft hat. Eine Überraschung? Nein! Immer wieder hat die kosovarisch-albanische Diaspora in der Schweiz in den letzten Jahren positive Schlagzeilen gemacht. Allen voran im Fussball. Ohne Behrami, Xhaka oder Shaqiri hätten wir mit der Nati nicht so oft jubeln können – und auch in der Musik sind sie auf dem Vormarsch. Viele neue Stars am Schweizer Pophimmel wie EAZ, Loredana oder Ilira haben albanische Wurzeln. Ihre Väter kamen als Arbeitsmigranten in die Schweiz oder später Ende der 90er-Jahre die ganzen Familien während des Kosovokrieges.

Shaqiri sagte einmal, er sei dankbar: «Meine Eltern haben hart gearbeitet. Und die Schweiz hat meiner Familie so viel ermöglicht.» Und Rapper EAZ: «Wenn wir Albaner etwas machen, das wir lieben, geben wir alles und noch mehr.» Ein schönes Motto. Wenn sich das auch Ylfete Fanaj zu Herzen nimmt, wird sie vielleicht mal Bundesrätin.