Salzkorn Mehr Handzeichen und Blinker setzen Als schwächstes Glied im Strassenverkehr hat man es nicht leicht: Da kommen autofreie Sonntage gelegen.

Illustration: Corinne Bromundt

Den Arbeitsweg mit dem Velo zurückzulegen, das ist Lebensqualität pur. Eine Viertelstunde Bewegung an der frischen Luft lässt doch gleich entspannter in den Tag starten. Während andere sich in volle S-Bahnen quetschen und dem Gegenüber beim Telefonieren zuhören oder auf verkrümelten Sitzen Platz nehmen müssen.

Fahrtwind auf der Haut, die ersten Sonnenstrahlen im Gesicht – herrlich. Doch nicht nur: Lastwagen, die unvermittelt auf den Velostreifen rollen, Autofahrerinnen, die ohne Vorwarnung abbiegen oder E-Bikelenker, die keine Handzeichen geben. Damit muss man täglich klar kommen, im Wissen darum, das schwächste Glied in der Hierarchie zu sein.

Zum Glück werden autofreie Sonntage wieder salonfähig: An der Glarner Landsgemeinde stimmten die Bürgerinnen und Bürger dafür. Auch andernorts will man die Strassen tageweise dem nicht motorisierten Verkehr überlassen, um ein Zeichen zu setzen. Nun muss es nur noch den Verkehrsteilnehmenden gelingen, das Handzeichen nicht zu vergessen.