Salzkorn Die Leistung zählt, nicht das Parteibuch, ist doch klar Praktisch, wenn die Parteifreundin gleich auch noch in allen Belangen die beste Kandidatin für den Ständerat ist.

Illustration: Corinne Bromundt

Die Ständeratswahl in St.Gallen steht vor der Tür. Gesucht wird die Nachfolgerin Paul Rechsteiners. In der Kolumne «Polittalk» in der jüngsten Ausgabe der «Wiler Nachrichten» darf Stadtrat Dario Sulzer von der SP unter dem Titel «Warum ich Barbara Gysi wähle» erklären, warum er Barbara Gysi wählt.

Ausführlich würdigt Sulzer das Schaffen und Wirken Gysis, schreibt über Qualität, Einsatz, Freude, Willen, Erfolgsgeschichte, Erfahrung, Verantwortung und wo überall sie ihren drei Kontrahentinnen überlegen sei. Die Ode gipfelt in der Feststellung: «Barbara ist fachlich top (...). Barbara ist kämpferisch, geschätzt, beachtet, zuverlässig, seriös und sozial.»

Das sind natürlich alles starke Argumente für eine Wahl Gysis. Und sie zerstreuen unseren bösen Verdacht, Sulzer wähle die Genossin, weil sie seine Parteifreundin ist.

Nun warten wir, ob in der nächsten Kolumne Toni Brunner zu Wort kommt. Er darf dann unter dem Titel «Warum ich Esther Friedli wähle» erklären, warum er Esther Friedli wählt.