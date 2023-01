Salzkorn Hiebe für Diebe Schweizer Autoraser auf deutschen Strassen nach dem härteren Schweizer Recht bestrafen? Klingt interessant. Das eröffnet auch noch ganz andere neue Möglichkeiten beispielsweise mit der Peitsche.

Illustration: Corinne Bromundt

Eine Zürcher Verkehrspsychologin packt aus. In ihrer Praxis erscheinen immer mehr Raser. Meist jüngere Männer, die in der Schweiz wohnen, aber in Deutschland verurteilt wurden, weil sie zu schnell gefahren waren. Offenbar ist es in gewissen Kreisen zu einem Hobby geworden, mit frisierten Boliden auf deutschen Strassen illegale Autorennen zu veranstalten. Ein Grund dafür ist, dass in Deutschland die Strafen wesentlich milder sind. Das ist der Psychologin ein Dorn im Auge. Schweizer Raser, die in Deutschland erwischt werden, müssten nach dem härteren Schweizer Recht bestraft werden, fordert sie.

Ein interessanter Vorschlag. Wer in einem fremden Land gegen das Gesetz verstösst, soll nach dem Recht seines Herkunftslandes bestraft werden. Dieser Ansatz liesse sich auch auf andere Delikte übertragen. In Afghanistan haben die Taliban gerade kürzlich einige Diebe öffentlich auspeitschen lassen. Wir warten schon auf die Einladung zu diesem Spektakel, wenn ein Reisender aus dem Mittleren Osten im Volg ein Päckli Kaugummi gestohlen hat.