Salzkorn Mit 21 Jahren zu jung zum Sterben Der iPod hat Apple vor Jahren wieder in die schwarzen Zahlen katapultiert. Der Konzern hat jetzt sein Ende angekündigt.

Das war’s also. Bald ist der iPod Geschichte. Als er die Ohren und Herzen seiner Kundschaft eroberte, da war er Kult. Die ganze private Musiksammlung in der Hosentasche, so wurde er beworben. Der Musikspieler hatte Apple aus dem freien Fall wieder in die Gewinnzone katapultiert. Jahrelang lebten iPod und iPhone in Frieden nebeneinanderher. Bei all der verklärenden Romantik dürfen die Macken des Kultgerätes nicht vergessen werden. Begann die Software einmal damit Titel zu überspringen, war das Gerät meist nicht mehr zu retten und verschwand als historischer Elektroschrott in Schubladen, die mal ausgemistet werden sollten.

Und doch hat Apple mit dem iPod vieles richtig gemacht. Hightech und Emotion gingen Hand in Hand. Im iPhone lebe der iPod weiter, heisst es. Wirklich? Echt jetzt? Wischen statt Scrollrad? Apple könnte doch eine Sonderedition «RIPod» auflegen und damit einen wunderbaren Schlussakkord setzten, wenn auch in traurigem Moll, denn mit 21 Jahren ist der iPod eigentlich zu jung zum Sterben.