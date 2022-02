Salzkorn Corona - das war doch mal ein Bier Mit einer einfachen Frage beginnt er, der Albtraum aller Firmen und Marketingplaner.

Illustration: Corinne Bromundt

Hatten Sie schon Corona? – Bitte nicht ausflippen jetzt, unbedingt gelassen bleiben. Die Frage ist nämlich gar nicht so indiskret, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Einigen wir uns auf: halbdiskret. Gemeint ist nämlich nicht das Virus, sondern das Bier. Allerdings liegt genau hier das Problem. Noch vor drei Jahren hätten beim Stichwort Corona alle Bier mitgelesen.

So muss er aussehen, der Albtraum sämtlicher Firmen und Marketingplaner: dass eine Marke, als Laune der Geschichte, so mir nichts, dir nichts und von sofort auf plötzlich radikal umgedeutet wird, im schlimmsten Fall sogar global. Wenn es dich trifft, dann trifft es dich. Und du kannst rein gar nichts dagegen tun. So wie etwa jene Firma, die zufälligerweise Omicron heisst. Das C an der Stelle des K ist da nur ein schwacher Trost. Und dann ist dieses Unternehmen auch noch im Sicherheitsbereich tätig.

Hatten Sie also schon Corona? Okay, Sie müssen nicht antworten. Ist eh egal – solange dieses Bier nicht gegen Corona hilft.