Salzkorn So können es auch die Steuerzahler geschlechtergerecht haben Steuerzahler sind lauter Männer. Stimmt nicht. Sprachlich geschlechtergerecht lässt sich das simpel anpassen. Zur Ader gelassen werden die Leute trotzdem.

Illustration: Corinne Bromundt

Immer mehr Zeitungen gehen mit der Zeit. Und achten vermehrt auf eine geschlechtergerechte Sprache. Also weg mit Mitarbeitern, her mit Mitarbeitenden, Beschäftigten und Angestellten. Weg mit Gärtnern, her mit Gärtnerinnen und Gärtnern. Weg mit Patienten, her mit Kranken (und Verunfallten). Weg mit Ärzten und Krankenschwestern und her mit Ärztinnen und Krankenbrüdern, äh Pflegefachmännern. Her auch mit Informatikerinnen und Kindergärtnern. Und weg mit Steuerzahlern und her mit Steuerpflichtigen.

Moment: Das träfe Wort der Steuerzahler auf den Scheiterhaufen der Geschichte? Dieses Wort, das so derb knallt? Bei dessen Aussprache wir unsere harten und sauer verdienten Fränkli auf den Tisch klimpern hören und in den Mühlen des Staatsapparats versickern sehen?

Aber wennschon, dennschon: Auch der Bund der Steuerzahler muss sich umbenennen. Nicht in Bund der Steuerpflichtigen, das klingt nach Kuschelkurs. Angemessener und ebenfalls geschlechtergerecht: Bund der Abgezockten.