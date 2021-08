SALZKORN Mach mal Pause – für das Denken. Oder vom Denken? Viele Politiker*innen haben ein geschliffenes Mundwerk, sind um vermeintlich kluge Aussagen selten verlegen. Doch entpuppen sich diese oft als Sprechblasen. Und auch das Hirn ist nicht gefeit vor Blasenbildung.

Illustration: Corinne Bromundt

Politikerinnen und Politiker geraten gelegentlich in die Lage, zu brisanten Themen Stellung nehmen zu müssen. Ja, das passiert. Sie versuchen dann oft, engagiert/betroffen/handlungsbereit zu wirken, ohne sich allzu sehr zu exponieren. Dafür gibt es Allzweckformulierungen. Wenn es um Flüchtlingshilfe geht, bewähren sich Sprechblasen wie: vor Ort helfen, betroffene Nachbarländer unterstützen, international koordinieren, die kleine Schweiz. Ja, man will doch helfen! Aber. Meist heisst dies: Es geht erst mal gar nichts.

Beliebt ist auch der Ruf nach einer Denkpause. Das wirkt seriös, vor uns sehen wir sofort den vor lauter Anstrengung vornübergebeugten Denker von Auguste Rodin. Denkpausen werden immer wieder etwa in der Europa- und in der Klimapolitik gefordert, seit Jahren. Wahrscheinlich wird das noch so sein, wenn uns die Welt schon komplett um die Ohren fliegt.

Die Krux an der Forderung nach einer Denkpause: Es wird nie klar, was sie bedeuten soll – Pause für das Denken oder doch eher Pause vom Denken?