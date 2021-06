SALZKORN Schnelle Jungs, starke Jungs und die Giftmischer In der Leichtathletik gibt es einen phänomenalen Weltrekord im Kugelstossen zu bejubeln. Saubere Sache! Saubere Sache?

Illustration: Corinne Bromundt

Seoul 1988. Ben Johnson enteilt im 100-m-Final der Männer Carl Lewis und ersprintet sich in einer Fabelzeit Olympiagold. Johnsons Freude dauert zwei Tage, dann wird er als Dopingsünder entlarvt, und alle wollen es schon immer gewusst haben, dass 9.79 Sekunden ohne verbotene Substanzen ein Ding der Unmöglichkeit seien.

Als 2009 Usain Bolt 9.58 auf die Bahn legt, vermuten nur wenige Doping. Die Rede ist vielmehr von Bolts perfekter Physis oder Fortschritten in der Trainingslehre und beim Schuhwerk.

Zeit also, auch mal in einer Wurfdisziplin der Männer einen Steinzeitrekord zu verbessern. So geschehen am Freitag, als Kugelstosser Ryan Crouser die 31 Jahre alte Bestweite von Randy Barnes löscht, der als Doping-Wiederholungstäter lebenslang gesperrt ist.

Wie ist es Crouser möglich, Barnes zu übertreffen? Ist die Kugel vielleicht mit einem geheimnisvollen Material beschichtet, sodass sie besser in der Hand liegt und aerodynamischer fliegt? Sicher ist: Auch die Giftmischer in der Dopingküche schlafen nicht.