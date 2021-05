SALZKORN Diven auf dem Fussballplatz Die Frauen haben im Fussball mächtig aufgeholt. So macht das Zuschauen auch bei ihnen Spass, ähnlich wie bei den Männern. Oder doch nicht?

Illustration: Corinne Bromundt

Frauenfussball schauen macht Spass. Und zwar immer mehr. Wer beispielsweise die hochklassigen Spiele der Topteams an der WM 2019 in Frankreich im Fernsehen gesehen hat, weiss, worum es geht. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind die Sportlerinnen immer fitter, athletischer, kämpferischer, lauf- und spielstärker, technisch versierter geworden.

Etwas nervt dagegen beim Fussballschauen. Das Gehabe der allzu vielen Diven auf dem Rasen. Wer gefoult wird, mimt theatralisch den sterbenden Schwan. Wer selber austeilt, spielt nach dem Pfiff das Unschuldslamm. Und dauernd wird bei den Unparteiischen reklamiert, diskutiert, fabuliert.

Und dann der Look. Strähnchen in allen erdenklichen Farben, Löckchen hier, Zöpfchen da. Undercuts, gar Irokesenschnitte, und als Krönung Haarbänder. Kurzum: viele Haarschnitte, aber kaum Frisuren. Und das Schlimmste: Tätowierungen an allen möglichen und unmöglichen Körperstellen.

So geht’s zu und her im Fussball. Im Männerfussball.