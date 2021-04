SALZKORN Terrassen statt Seen Draussen dürfen Wirte öffnen. Aber wohin mit den Tischen?

Endlich: Seit gestern dürfen die Wirte ihre Terrassen wieder öffnen. Allerdings ist die Freude nicht bei allen Beizern gleich gross. Für viele Wirte in der Stadt reicht der Platz bis zur Strasse nur für ein kleines rundes Tischchen, auf dem schon der Aschenbecher Platzangst bekommt. Deshalb schauen Stadtsanktgaller Beizer neidisch ins nahe Appenzellerland, wo weniger enge Verhältnisse herrschen. Dort breiten sich die Bänke der Ausflugsrestaurants oft über die Fläche Dutzender Parkplätze aus.

Dabei gäbe es in der Stadt Platz genug. Da hat Christoph Züllig schon recht. Dass er den Platz im Osten der Stadt, wo Eisen- und Autobahn eine hässliche Narbe ins Stadtbild reissen, aber mit einem See vergeuden will, ist unverständlich. Was die Stadt jetzt braucht, ist eine grosse Terrasse, gemeinschaftlich genutzt von den städtischen Wirtinnen und Wirten. Mit diesem einmaligen Open-Air-Festzelt wären die St.Galler Beizen für den weiteren Verlauf der Pandemie gerüstet. Da kann die Olma auch gerne noch einmal ausfallen.