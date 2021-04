SALZKORN Hände hoch, bei jeder Gelegenheit Des Fussballers wichtigstes Körperteil? Der Fuss doch, oder? Weit gefehlt. Die Hand ist's!

Illustration: Corinne Bromundt

Im vergangenen Jahrtausend lief in der Glotze «Was bin ich?», das heitere Beruferaten mit Robert Lembke und den bunten Schweinderln. Die Person, deren Job es zu erraten galt, machte zu Beginn eine berufstypische Handbewegung.

Gäbe es die Sendung noch und wäre ein Fussballer der Moderne eingeladen, seine Geste wäre klar: Hand nach oben, mit gestreckten Arm. Das tun die Kicker oft und gerne, selbst wenn die Spiel­situation ein völlig anderes Bild zeigt. So gesehen zum Beispiel vergangene Woche von Bayern-Goalie Manuel Neuer beim zweiten Gegentor durch PSG in der Champions League. Der Ball zappelt im Netz, Neuer schaut sich um, letzte Hoffnung Hand nach oben recken wegen Abseits. Was es meilenweit nicht war.

Als Neuer vor zehn Jahren von Schalke nach München wechselte, skandierten Bayern-Fans: «Koan Neuer!». Was «Keinen Neuer!» heisst, doch auch als «Keinen Neuen!» zu verstehen war. Allmählich aber ist es Zeit für wieder mal einen Neuen. Einen, der nicht dauernd die Hand erhebt. Nur: Auf diesem Planeten wird man koan finden.