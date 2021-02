SALZKORN Wer nicht festet, soll auch nicht fasten Die Fasnacht fällt aus. So weit, so schlecht. Immerhin zeigen sich die Landeskirchen gewillt, den gebeutelten Narren beizuspringen.

Illustration: Corinne Bromundt

Die Welt auf den Kopf stellen, aus dem Alltag ausbrechen, mal wieder auf die Pauke hauen: Nichts von dem, die Fasnacht findet nicht statt! Das ist schon wortreich beklagt worden. Zu Recht. Das Fasnachtsvolk darf sich nicht einmal öffentlich gegen die Diktatur auflehnen, die der Bundesrat laut Magdalena Martullo-Blocher eingeführt hat.

Die für ihren exzessiven Humor berüchtigte Politikerin und Unternehmerin (Seven Thinking Steps) machte diese Aussage in einem satirisch gestimmten Interview. Kritik der einfachen Leute an den Mächtigen in Staat und Kirche war schon immer ein wichtiger Teil des fasnächtlichen Treibens. Aber eben, dieses findet ja höchstens verbal statt.

Nun zeichnet sich zumindest Trost ab. Weil die Fasnacht und die Fastenzeit im Kirchenjahr schon immer eng verbun­den waren, prüfen die Landeskirchen jetzt, auch die Fastenzeit ausser Kraft zu setzen. Wer schon nicht auf die Pauke hauen darf, soll sich auch nicht kasteien müssen. Die Meldungen dazu sind allerdings noch unbestätigt.