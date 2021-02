Salzkorn Humba Täterä Stell dir vor, es ist Fasnacht und keiner geht hin.

Online - Leben - Kolumnen - Salzkorn

Heute ist Schmutziger Donnerstag. Humba Täterä! Heute beginnt die Jahreszeit der Narren und Guggen. Das Motto in diesem Jahr: «Fertig lustig!» Keine schrägen Töne in den Gassen, kein Konfetti im Kragen. Corona macht dem närrischen Treiben den Garaus. Bestenfalls ist das eine Geisterfasnacht. Oder anders gesagt: Stell dir vor, es ist Fasnacht und keiner geht hin. Ist halb so wild, mögen Fasnachtsmuffel sagen.

Ernst Neger aber, der 1989 verstorbene Mainzer Komponist von «Humba Tätera», hätte sich eine solche Fasnacht nicht vorstellen mögen. Dem Generaloberst der Mainzer Prinzengarde wären das Kalauern und das Lachen vergangen, hätte zu seinen Lebzeiten ein Virus den geliebten Karneval kaputtgemacht.

Die Ostschweiz ist im Gegensatz zu Mainz keine Fasnachtshochburg. Dennoch ist der Frust auch hier enorm. Aus Protest gegen die Absage von Guggenauftritten und Schnitzelbänken werden sich heute im Appenzellerland, im Thurgau und im St.-Gallischen Abertausende Fasnachtsfans eine Maske aufsetzen und traurig schauen.