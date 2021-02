Glosse Salzkorn Impfstoffe für die Risikogruppen, Verhütungsmittel für die Waschbären. Und alle Reste werden den Impfdränglern verabreicht.

Illustration: Corinne Bromundt

In Wasserauen ist ein Waschbär erschossen worden. Auf offener Strasse, ohne Verhandlung und Einsprachemöglichkeit. Sein Verschulden: Das Tier hatte in einem Treppenhaus nach Fressen gesucht und dabei dummerweise auch Weinflaschen umgeworfen. So wenig braucht es.

Tierschützer weit über das Appenzellerland hinaus sind empört. In einer Petition an Bundesrätin Simonetta Sommaruga verlangen sie, dass Waschbären auch in der Schweiz das Recht auf Leben zugestanden wird. Zwar sehen auch die Bärenfreunde ein, dass sich eine fremde Art hierzulande nicht ungehindert ausbreiten darf. Aber wo sonst, wenn nicht in Wasserauen, soll denn ein Waschbär Nahrung suchen?

Man könnte ja, schlagen sie vor, den Einwanderern Verhütungsmittel abgeben. Gerade jetzt liesse sich das ideal mit den Impfzentren kombinieren. Weil zu wenig Impfstoff vorhanden ist, sind diese ohnehin nicht ausgelastet. Die Organisation wäre alles andere als schwierig. Am Vormittag sind die Risikogruppen dran, am Nachmittag die Waschbären. Was übrig bleibt, geht an die Impfdrängler. Von beidem.