Glosse Salzkorn Time to go für den Coffee to go: Wieso es nicht so schlimm ist, wenn der Kaffee zum Mitnehmen bald verschwindet.

Frisch aus der Corona-Massnahmenschmiede: Tschechien verbietet den Kaffee zum Mitnehmen. Man wolle keine Menschen mit Bechern in der Hand herumlaufen sehen, mahnt der Gesundheitsminister. Der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, wütet die Frappuccino-Fraktion. Dabei war diese Regel längst überfällig. Der Coffee to go setzt uns unter Druck. Er bringt uns um unsere wohlverdiente Kafipause. Denn nur wer den Kaffee im Gehen trinkt, ist wichtig. «Seht her, ich bin so beschäftigt, dass ich meinen acht Franken teuren Tall-Lowfat-Caramel-Latte unmöglich im Sitzen geniessen kann.»

Dank des gehetzten Espressos zwischen Bus und Büro landen täglich Tausende Plastikdeckel und Einwegbecher im Abfall. Auch wenn die Behörden nicht weiter erläutern, wieso sich das Virus vom Becherverbot beeindrucken lassen sollte, dient es doch immerhin der Umwelt. Neben den Take-away-Boxen, Einwegmasken und Desinfektionsfläschchen ist für anderes im Kübel ohnehin kein Platz mehr. Time to go für den Coffee to go.