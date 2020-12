Glosse Salzkorn Mitten in der Pandemie 40 neue Stellen in der Thurgauer Kantonsverwaltung? Dank vieler neuer Zuzüger lässt sich das guten Gewissens rechtfertigen.

Illustration: Corinne Bromundt

Corona hin oder her – die Kantone Thurgau und St.Gallen haben ihre Budgets für das kommende Jahr im Trockenen. Gestritten wurde hier wie dort – und wie es eine uralte Tradition verlangt – unter anderem über die Personalentwicklung. In St.Gallen folgte das Parlament den Anträgen seiner Finanzkommission. Will heissen: In Pandemiezeiten verträgt es keinen Stellenausbau. Wo viele Bürger darben, wäre es geradezu unsittlich, wenn die Verwaltung personellen Speck ansetzte.

Ganz anders im Nachbarkanton. Dort hat der Rat sage und schreibe 40 neue Stellen bewilligt. Gegen Widerstand zwar, aber nicht gegen all zu grossen. Die massive Aufstockung lässt sich immerhin auch sehr gut begründen. Der Thurgau wächst rasant. Allein in Weinfelden ist die Einwohnerzahl vor wenigen Tagen um gut 100 in die Höhe geschnellt – und es besteht berechtigter Grund zur Annahme, dass die Neuen sich in Bälde fortpflanzen werden. Zwar handelt es sich bei den Zuzügern nur um ausgesetzte Farbmäuse – aber auch die wollen im Thurgau sorgfältig verwaltet sein.