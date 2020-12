Glosse Salzkorn Noch sind die Schweizer Skigebiete offen. Aber das muss ja nicht so bleiben. Für das WEF wäre eine Schliessung ein Glücksfall.

Illustration: Corinne Bromundt

Schon im Sommer war klar: das WEF 2021. Im Januar. In Davos. Unmöglich. Also machte sich Gründer Klaus Schwab auf die Suche nach einer Ausweichmöglichkeit. Und wurde fündig: das WEF 2021. Im Frühling. Auf dem Bürgenstock und in Luzern. Doch mittlerweile steht das schwer in Frage.

Heisser Kandidat ist nun Singapur. Der Stadtstaat ist, anders als die Schweiz, kein Corona-Hotspot, die Fallzahlen sind tief, die Regeln rigide und die Staatsmacht ist gewaltig.

Dabei hätte es Alternativen für das WEF gegeben. Die USA zum Beispiel. Hatte doch Präsident Trump Ende Februar mit Blick auf das Virus versprochen: «Es wird verschwinden. Eines Tages, es ist wie ein Wunder, wird es verschwinden.» Doch nun ist Trump abgewählt und das Virus hat beschlossen, noch etwas zu bleiben.

Urplötzlich hat Schwab aber eine neue Alternative. Das WEF 2021. Im Januar. In Davos. Oder einem anderen Schweizer Skiort. Menschenleer. Weil stillgelegt auf Druck der Europäer und der italienischen Badestrandlobby.