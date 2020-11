Glosse Salzkorn Im einstigen St.Galler Sündenpfuhl Linsebühl sind die roten Lichter fast ganz erloschen. Kein Wunder: Laut jüngsten Enthüllungen sollen die einheimischen Topbanker ihre Spesen lieber auswärts verjubeln.

Einst drang der schlechte Ruf des St.Galler Linsebühls bis weit in die Ostschweiz hinaus. Heute ist dort kaum noch etwas vom einstigen Rotlichtmilieu übrig. Die jüngsten Enthüllungen des Finanzportals «Inside Paradeplatz» zeigen, so sie denn stimmen: Den Betreibern von Stripklubs und Sexshops im Linsebühl, alles KMU, fehlte die Solidarität der regionalen Wirtschaft.

So soll der einstige Chef einer systemrelevanten Bank in Sachen Rotlicht kein Kostverächter gewesen sein. Die grossen Spesenbatzen liess er aber allesamt in Zürcher Etablissements liegen. Clubs wie das «Tiffany» oder der «Golden Club», nur ein Katzensprünglein vom St.Galler Hauptsitz der Bank entfernt, waren ihm nur Stippvisiten und entsprechendes Trinkgeld wert. Kein Wunder, standen sie bald vor dem Aus.

Das Linsebühl, von den weltlichen Fürsten enttäuscht, suchte in der Folge Hilfe von ganz oben. Im einstigen Kino «Tiffany» und dem ehemaligen «Golden Club» beten heute Freikirchen um die Auferstehung des Quartiers.