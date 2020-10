Glosse Salzkorn Blutwürste und Burger: Auch Veganer kommen - zumindest begrifflich - nicht ohne Fleisch aus. Gibt es bald eine Vetzgete?

Im Herbst fallen die Blätter, es ziehen Nebelschwaden auf, die Tage werden kürzer. Was die einen in düstere Stimmung versetzt, ist für andere die beste Zeit im Jahr – aus kulinarischen Gründen. Wenn sie an Blutwürste, Speck und Sauerkraut denken, läuft ihnen das Wasser im Mund zusammen. Metzgeten haben hierzulande eine lange Tradition.

Diese wird durch neue Ernährungstrends jedoch bedrängt. An vorderster Front stehen die Veganer, welche die Welt beim Anblick einer Schlachtplatte im moralischen Zerfall sehen. Doch auch sie kommen – zumindest begrifflich – nicht ohne Fleisch aus. Vegane Metzgereien bieten pflanzliches Hackfleisch, Aufschnitt und mittlerweile selbst «Blutwürste» an: aus Kabis, Tofu, Avocadopüree und Randensaft.

Eine Vorreiterin bei der Fleisch-Imitation ist die «Vetzgerei» in Berlin, die Steaks aus Kichererbsen oder pflanzlichen Braten verkauft. Ob das schmeckt, darüber scheiden sich die Geister. Sicher ist nur: Lange wird es nicht mehr dauern bis zur ersten vollwertigen Vetzgete mit Vippli, Vurst und Vesselfleisch.