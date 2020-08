Glosse Salzkorn Nicht jeder Hund hat einen Bonus verdient.

Exorbitant hohe Managerboni geben immer wieder zu reden und lösen zuweilen Empörung aus – vor allem dann, wenn die Supplements in Branchen ausgeschüttet werden, die unlängst noch Staatshilfe in Anspruch nahmen.

Das trifft auf die Thurgauer und die St. Galler Kantonsverwaltung nicht zu. Und die Sonderprämien, die Angestellte der Kantone Thurgau und St.Gallen für ihren Effort am Schreibtisch in der Coronakrise erhalten haben, bewegen sich nicht in der Höhe der Boni, die bei Banken und in der Pharma bezahlt werden. Dennoch: Die kantonalen Coronaprämien gehen zu Lasten der Steuerzahler, auch zu Lasten derer, die wegen Corona gerade um ihre Existenz bangen.

Es gibt beim Staat aber tatsächlich Angestellte, die Ausserordentliches leisten. Rottweilerhündin Yodi schnappte in der Nacht auf Dienstag im st.-gallischen Eggersriet einen flüchtenden Einbrecher. Und das nicht zum ersten Mal, wie die Kantonspolizei mitteilte. Hoffentlich ist Yodi mit einem grossen Knochen belohnt worden. Der Hund hat sich die Prämie redlich verdient.