Glosse Salzkorn Wichtig zu wissen: Wenn ein Affe auf einen Kamera-Auslöser drückt, hat er keinen Anspruch auf das Bildrecht.

2011 hatte der Fotograf David Slater auf Indonesien eine folgenreiche Begegnung. Ein Affe behändigte seine Kamera und machte Selfies, die um die Welt gingen. Die Frage war nun, wem die Bilder gehören. Dem grinsenden Schopfmakaken, der auf den Auslöser drückte? Oder dem Fotografen als Inhaber der Kamera? Verschiedene Gerichte befassten sich mit dieser kniffligen Frage. Dabei wurde klar: Die Urheberrechte liegen grundsätzlich beim Schöpfer des Werks. Weil das hier ein Affe war und Tiere keinen Anspruch darauf haben, gingen die Bildrechte im bisher letzten Urteil jedoch an Kamerabesitzer Slater.

So weit, so gut. Doch was hat das alles mit der heutigen Bilder- und Selfieflut zu tun? Die Schweiz kennt seit kurzem ein strenges Urheberrecht. Fremde Bilder ohne Einverständnis auf soziale Kanäle hochzuladen, wird konsequent bestraft. Das Gerichtsurteil im Makaken-Fall ermöglicht Übeltätern jedoch einen Ausweg. Wer erwischt wird, kann sich jederzeit auf den Standpunkt stellen, irgendein daher gelaufener Affe habe auf den Auslöser gedrückt.