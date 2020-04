Glosse Salzkorn Das Musikgeschehen verlagert sich ins Internet und auf Balkone - je nachdem mit unterschiedlichem Erfolg.

Musik ist wie Medizin, und wer möchte gerade in diesen Zeiten darauf verzichten? Es gibt sie sogar im Überfluss – vor allem im Internet. Für den abgesagten Eurovision Song Contest haben die Veranstalter stattdessen eine Musikshow ohne Zuschauer direkt im Saal angesagt. Ein deutscher Privatsender gleist zusätzlich eine eigene Version auf. Das Publikum hat in der Fülle des Angebots aber durchaus Gespür dafür, was authentisch ist. Viel Zuspruch im Internet findet etwa ein Song über das hart getroffene Bergamo. Der Künstler und Musikstar stammt aus der Stadt und hat das Stück spontan mit einem Kollegen geschrieben.

Die schöne Idee, sich während der Ausgangssperre von Balkonen aus Mut zuzusingen, treibt wiederum in einigen Ländern seltsame Blüten. Manche Zeitgenossen wittern nämlich die Chance, dem zu Hause eingeschlossenen Publikum lautstark die eigenen Gedanken vom Balkon aus kundzutun. Erfrischend, weil authentisch ist dann vor allem die Reaktion aus den Nachbarwohnungen: «Ruhe! So schön singst du auch wieder nicht!»