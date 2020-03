Glosse Salzkorn Im "Corona-Fieber": Der Handschlag wird verweigert

Wie lange schon sich Menschen zu Begrüssung und Abschied die Hand reichen, weiss niemand. Die Verweigerung des Handschlags gilt jedenfalls als unhöflich. Oder galt – seit dem Ausbruch der Viren-Hysterie ist Händeschütteln verpönt. Höchstens seinen Feinden gibt man noch die Hand.

Gefragt ist jetzt ein Ersatz. Die Nasen aneinander reiben, wie es die Eskimos tun, ist beim Bundesamt für Gesundheit nicht gern gesehen. Sich mit einem Fussschlag begrüssen, wie es angeblich die Chinesen tun, setzt Standfestigkeit voraus. Für die besonders gefährdeten älteren Menschen taugt auch das nicht.

Warum also nicht aufnehmen, was ein Leser vorgeschlagen hat? Wer jemanden begrüssen oder verabschieden will, steht still, nimmt Haltung an und führt in einer zügigen Bewegung die rechte Hand an die rechte Schläfe. Das gilt auch für Linkshänder. Zu beachten ist: Der Unterarm steht in einem 45-Grad-Winkel vom Körper ab, die Finger sind aneinander gelegt. Falsch ausgeführt ist der Corona-Gruss, wenn statt der ganzen Hand nur der Zeigefinger zum Kopf geht. S.L.

