Glosse Salzkorn In die weite Welt hinaus! Doch so individuell sind die Weltenbummler gar nicht...

Sie stossen auf den letzten Rentiernomaden der Mongolei, folgen dem «Ruf der Wildnis» nach Patagonien, meditieren bei einem Guru auf Bali – und kehren als vermeintlich geläuterte Menschen in die westliche Zivilisation zurück. Finde dich selbst, geh reisen, so lautet das Motto zahlreicher Reisebloggerinnen, Road-Movie-Regisseuren und Diashow-Helden. Sie finden ein breites Publikum. Denn losfahren auf einer menschenleeren Strasse ins Unendliche, irgendwo in die Wüste, davon träumen viele Menschen im Alltag. Grandiose Landschaften ziehen an einem vorbei, und die Sorgen lässt man weit hinter sich zurück. Manche Reise wird aber zum Egotrip. Einheimische verkommen zu Statisten. Und die Landschaft wird zur Kulisse der Selbstdarstellung, die auf Instagram in Szene gesetzt wird.

Ob Indien, Arktis oder Afrika, die verführerischen Bilder folgen dem immer gleichen Schema: Atemberaubende Landschaften, wilde Tiere, lachende Kinder, Frauen in traditioneller Tracht. Dabei wollen doch alle Globetrotter so individuell sein. mem