Glosse Salzkorn Die Babyboomer sind in der Falle!

Okay, Boomer! Wird ihm dies entgegengeschleudert, weiss der Babyboomer, also der alte weisse Mann, was es geschlagen hat: Klappe halten! Deine Zeit ist um, du hast gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch alles verbockt.

Als ein an Jahren betroffenes Individuum erinnert man sich, solche Vorwürfe seinem Vater auch gemacht zu haben. Atomare Hochrüstung, Umweltverseuchung, Turbokapitalismus! Pfui Teufel! Und man fragt sich: Bin ich nun tatsächlich auch einer dieser jetzt verfemten Männer? Was habe ich mir zu Schulden kommen lassen? Oder gehöre ich am Ende gar nicht dazu? Zu unbedeutend? Bloss ein Würstchen, das das System stumm mitgetragen hat?

Was man als Boomer schon begriffen hat – jetzt wehleidig zu reagieren, kommt nicht gut an. Und man ruiniert auch noch die Selbstachtung. Bleibt nur, die Haare zu färben und Blackfacing? Bloss - das eine ist potthässlich und das andere politisch auch wieder nicht korrekt. Okay, Boomer, du bist in der Falle. U. B.