Glosse Salzkorn Wenn Kühe eine Virtual-Reality-Brille tragen...

Eine Kuh müsste man sein. In stoischer Gelassenheit und Ruhe steht das Rindvieh sommers auf der Weide und macht seinen Job: ins Gras beissen, kauen, verdauen. Zwischendurch glotzt es vorbeiziehende Wanderer teilnahmslos an. Mehr Programm braucht es nicht für eine gute Performance, sprich: viel, viel Milch. Russische Kühe sind freilich schon weiter in Sachen Selbstoptimierung. Sie sind in der schönen neuen Welt des technisch hochgerüsteten Kuhstalls angekommen. Mitten im kalten Winter stehen sie nicht einfach indoor herum und glotzen auf Betonwände. Stattdessen gaukelt ihnen eine Virtual-Reality-Brille ein Idyll vor: saftige grüne Wiesen. Sommer, das ganze Jahr!

Leistungssteigernd sollen die Brillen sein, «noch nie dagewesene Ergebnisse erzielen», triumphiert das Landwirtschaftsministerium. Das könnte Schule machen: Bald sitzen wir mit der magischen Sehhilfe im Grossraumbüro und wähnen uns im stillen Dichterstüblein, um nur ein Beispiel zu nennen. Vielleicht gibt es sie dann doch bald schon: die eierlegende Wollmilchsau. bk.