Glosse Salzkorn Wir sollten Optimisten bleiben... Urs Bader

Optimisten leben länger. Eine Studie ist zu diesem Schluss gekommen. Man mag das gern glauben, weil der gesunde Menschenverstand sich das auch gut vorstellen kann. Es ist zwar nicht in jedem Einzelfall zutreffend, aber im Durchschnitt aller Optimisten. Dass dem so ist, hängt gewiss auch damit zusammen, dass sie dem weitverbreiteten Volkssport widerstehen, bei jeder scheinbaren Gelegenheit zu nörgeln, zu schimpfen und zu beschimpfen. Das spielt sich im richtigen Leben ab und erst recht in der Parallelwelt der sogenannten sozialen Medien. Die sind geradezu das Medium der ewigen Miesepeter. Vom Hass, der dort ausgeschüttet wird, noch gar nicht geredet. Das alles muss einem ja auf die Gesundheit schlagen. Optimisten dagegen lassen fünf auch mal gerade sein und tun sich damit einen Gefallen.

Oder mit einem harmlosen Wortspiel gesagt: Was wird daraus, wenn Schweizer vor einem Zmorgenbuffet stehen, das ihnen als unzulänglich erscheint? Znörgele. U.B.