Glosse Salzkorn Nach dem Fleisch wird nun auch die Milch vermehrt verteufelt. Bettina Kugler

Milch macht müde Männer munter. Jedenfalls war das so, als es noch nicht an jeder Ecke Coffee to go für die dringend nötige Morgendosis Koffein gab. Weiss und rein, unvermischt mit zuckrigen Zusätzen, steht Milch für Unschuld. Erinnert uns an das Leben vor allen Zumutungen des Erwachsenseins. An die Mutterbrust. Mag eine Milchmädchenrechnung dumm und irreführend sein – sie hat doch etwas liebenswert Naives. Dagegen hatte Fleischeslust immer schon einen negativen Beigeschmack.

Jetzt aber mehren sich Stimmen, die auch die Milch verteufeln. Eingefleischte Veganer (Pardon!), Tier- und Umweltschützer verteilen Flyer, die über die Folgen der Milchwirtschaft für Mensch, Kuh und Klima informieren. Man denkt an ein düsteres Gedicht aus Schulzeiten, Paul Celans «Todesfuge»: «Schwarze Milch der Frühe...» Die möchte keine gute Mutter ihrem Kind zum Zmorgen anbieten; vor allem freitags nicht, der Zukunft wegen. Wie aber soll es gross und stark werden für eine Welt, in der selbst Milch Probleme macht? Hilft wohl nur eine Dose Energy Drink. bk.