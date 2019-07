Glosse Salzkorn Was so alles aufgepeppt wird... Silvan Lüchinger

Die Welt will betrogen sein. Spät dran und die Fingernägel noch nicht lackiert? Kein Problem. So wie es Aufklebe-Tattoos gibt, gibt es auch Klebefolien für die Nägel. In beliebigen Farben und Mustern, so einfach anzubringen und wieder zu entfernen wie künstliche Wimpern.

Ein luftiges Sommerkleidchen gekauft oder einen neuen Bikini, aber mit dem Décolleté nicht glücklich? Weil da zu wenig ist? Auch kein Problem. Wer in der Badi oder am Fest üppiger auftreten will als die Natur vorgegeben hat, legt sich Partybrüste zu. Im Gegensatz zu Nägeln oder Wimpern ist daran gar nichts künstlich. Zur Schönheitsklinik fahren, Kochsalzlösung einspritzen lassen, fertig. Der Partybusen hält bis zu 48 Stunden. Länger dauert kein Wochenende. Nachher ist alles wieder akkurat so wie es vorher war.

All zu lange wird es nicht dauern, bis es auch aufgepeppte Gehirne gibt. Aber mit denen ist es halt wie mit den modischen Partybrüsten. Sie halten maximal zwei Tage. S.L.