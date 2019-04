Glosse Salzkorn Ein Brauch aus Ungehorsam gegen Ostern. Katja Fischer

(Illustration: Corinne Bromundt)

Am Ostersonntag geschieht ­ in Rumendingen Seltsames. Mit dicken, krummen Stecken ausgerüstet, treffen sich gut 30 Einwohner auf der einzigen Kreuzung des Emmentaler Dorfes. Der Älteste wirft seinen «Knüttel», die Jüngeren tun es ihm nach. Wer seinen Stecken am weitesten schiesst, der kassiert zuerst einen «Hick» in sein Holz und wird später in der Dorfbeiz abkassiert: ein Stutz pro Hick.

«Knüttelnd» hätten sich die Rumendinger an Ostern jeweils bis zur Nachbargemeinde vorgearbeitet, um dort im Gasthof die Verlierer die Getränke bezahlen zu lassen, heisst es auf der Webseite Reformiert.info zu diesem Osterbrauch. Der brisanterweise aus Ungehorsam gegen die Kirche entstand. Weil an Ostern Tanzen, Sport und andere Unterhaltung untersagt waren, hätten die gelangweilten Emmentaler zu knütteln begonnen.

Heute schaffen sie es übrigens nicht mehr bis in den Nachbarort. Einmal ums Dorf muss reichen. Danach warten wohl modernere Verlockungen.