Glosse Salzkorn In welcher Sprache unterhielt sich Karl Lagerfeld wohl mit seiner "Choupette"? Gottlieb F. Höpli

Dass Karl Lagerfelds Katze viel Geld erben wird, wissen wir jetzt. Wie so vieles andere aus dem Leben des Pariser Modezars aus Hamburg. ­ Was wir hingegen nicht wissen: ­ In welcher Sprache hat er sich wohl mit seiner «Choupette» unterhalten?

Wer mit wem in welcher Sprache spricht, war lange Zeit ein beliebtes Konversationsthema der Salons. So soll Friedrich der Grosse, der nur Französisch parlierte, einmal gesagt haben, Deutsch rede er nur mit seinen Pferden. Nun gut, das war bei seiner mässigen Menschenliebe noch kein vernichtendes Urteil. Schliesslich soll er auch einmal gesagt haben: Seitdem ich die Menschen kenne, liebe ich meine Hunde. Wie also sprachen die beiden, der grosse Fritz und der grosse Karl, wohl mit ihren Lieblingen?

Geradezu prophetisch mutet ein anderes Bonmot an, wonach der liebe Gott einst alle Sprachen in einen Topf geworfen und dann den Schaum abgeschöpft habe. Und siehe da: ­ Es war das Englische. G. F. H.