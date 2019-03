Glosse Salzkorn Welches Spassgerät gerade für den Wintersport angesagt ist, ist eine Wissenschaft für sich. Thorsten Fischer

Mit dem Snowboard geht’s bergab – inzwischen auch im übertragenen Sinn. Glaubt man Statistiken, ist das coole Brett nicht mehr so gefragt wie einst. Dabei liess es klassische Skifahrer lange Zeit alt aussehen. Vor ein paar Jahren war es das höchste der Gefühle, angeschnallt auf dem bunten Untersatz durch den Schnee zu surfen. Heute sind es wieder ein Paar Ski, mit denen bevorzugt die Piste hinabgewedelt wird.

Man braucht kein Experte zu sein, um vorherzusagen, dass in einigen Jahren wieder alles anders aussehen wird. Irgendein Tüftler wird das Snowboard mit ein paar technischen Extras versehen. Und plötzlich werden viele wieder so – und nur so – unterwegs sein wollen.

Ohnehin ist heute fast alles möglich: Ob man das eigene Spassgerät am Bauch festschnallt, am Rücken festklemmt, sich daraufsetzt oder unter die Füsse nimmt. Nur eine Tragart sollte man – nicht bloss im Sport – vermeiden. Sie war genau genommen noch nie zu empfehlen: Das Brett vor dem Kopf zu haben.