Glosse Salzkorn Wenn der Staat beginnt, die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge zu definieren... Gottlieb F. Höpli

Wäre es nicht schön, wenn alle Medien – auch die sogenannt «sozialen» – nur noch berichteten, was der Wahrheit entspricht? Ein Zustand, von dem wir uns anscheinend immer weiter entfernen? Dagegen sollte man doch etwas unter­nehmen!

Wer? Der Staat natürlich. Wer anders soll dafür sorgen, dass Desinformation, Manipulation und Propaganda unterbunden, am besten gleich verboten werden? So denken viele, auch hierzulande. In Schweden schritt man anfangs 2018 zur Tat. Eine Behörde sollte Falschnachrichten und versteckter Propaganda im Wahlkampf entgegentreten, indem sie die Bevölkerung «sensibilisiert» und die «psychologische Wehrbereitschaft» stärkt.

Dass der Staat beginnt, die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge zu definieren, ist allerdings eine Vorstellung, die nicht allen behagt. Wie ein Staat aussieht, in dem es ein Wahrheitsministerium gibt, kann man in Orwells Roman «1984» nachlesen. Dieser Text würde dort jedenfalls nicht erscheinen.G.F.H.