Glosse Salzkorn Alles, was Eltern so ablenkt, gefährdet ihre Kinder. Katja Fischer De Santi

Am Wochenende demonstrierten in Hamburg Kinder gegen ihre Eltern. Das Motto: «Spielt mit uns! Nicht mit Euren Handys». Zur Demo aufgerufen hat ein Siebenjähriger. Seine Eltern mussten schuldbewusst mitlaufen. Einige Bademeister dürften sich auch unter die Demonstranten gemischt haben. Denn diese beklagen, dass Smartphones in den Händen von aufsichtspflichtigen Eltern am Planschbecken Kinderleben gefährden.

Ganz generell gefährdet ja alles, was Eltern so ablenkt, ihre Kinder. Schwatzen ist ganz besonders zu erwähnen. Kinder knallen unentwegt auf harte Spielplatzböden, während ihre Mütter sich erdreisten, mit anderen Menschen zu sprechen. Kinder rennen auf Strassen, während Väter Zeitung lesen. Kinder schlagen sich die Köpfe ein, während Eltern auf dem WC sitzen. Alles sehr gefährlich. Es sei denn, man stellt die Kinder währenddessen mit dem Handy ruhig. Aber das wär dann wieder Grund für eine Demonstration. Nur diesmal bestimmt nicht von den Kindern. kaf