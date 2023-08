SALZKORN Hoch in der Luft oder rasant auf der Piste

Computerspiele werden gerne unterschätzt. Ein Mann konnte einst ein Flugzeug notlanden, weil er offensichtlich viel Zeit an einem PC-Flugsimulator verbracht hatte. Im Kino läuft gerade ein Film, in dem der Fan eines Autorennspiels die Chance erhält, sich auf der realen Rennstrecke zu beweisen.

Die Schweiz kann da locker mithalten. Eines der beliebtesten Spiele, das hierzulande entwickelt wurde, simuliert einen Bauernhof mit allem Drum und Dran. Per Tastatur oder Maus werden Landmaschinen über den Acker geschickt, später wird die Ernte virtuell eingefahren. Höchste Zeit also, dieses Know-how in der Praxis einzusetzen.

Aber aufgepasst: Steckt im realen Leben der Traktor fest oder landen Milchkannen auf der Strasse, gibt es kein Backup oder einen Spielstand, den man nachladen kann, um den Fauxpas auszubügeln. Es ist vielmehr wie im traditionellen Leiterli-Spiel: Wer patzt, muss ohne Murren zurück auf Feld eins. Alte Brettspiele erscheinen zuweilen harmlos. Aber eine bessere Schule fürs Leben gibt es eigentlich nicht.