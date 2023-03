salzkorn Heftige Proteste in Frankreich - doch die Dänen gehen erst mit 67 in Rente Wir bewundern Frankreich für vieles. Doch die heftigen Reaktionen auf Macrons Rentenreform machen stutzig.

In Paris stapeln sich die Abfallsäcke. Seit Wochen streiken die Müllarbeiter. Der Grund: Präsident Emmanuel Macron will das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre erhöhen. Das ruft im ganzen Land heftige Proteste hervor, obwohl das französische Rentenalter weit unter Europas Durchschnitt liegt. In Dänemark beispielsweise gehen viele erst mit 67 Jahren in Pension. Doch haben Sie jemals von Dänen gehört, die deswegen auf die Barrikaden gestiegen wären?

Ob das System dereinst kollabiert, weil es sich bei steigender Lebenserwartung nicht mehr finanzieren lässt, scheint die Franzosen kaum zu kümmern. Grosszügige Frührenten gehören zur Tradition. Bis vor kurzem wurden Lokführer mit 52 Jahren pensioniert – aus einem einzigen Grund: weil es schon immer so war. Wir bewundern die Franzosen ja für ihren TGV, ihre Küche, ihre Strände, ihre Weltstadt Paris. Oder für ihr Tennisturnier Roland Garros. Magnifique! Doch von einem Grand-Slam-Titel im Erkennen makroökonomischer Zusammenhänge scheinen viele im Land weit entfernt.