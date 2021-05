Salzkorn Geheimnis des Fählensees gelüftet: Die Kuhfladen sind nicht allein schuld Der Innerrhoder Regierung steht ein wegweisender Entscheid bevor. Fische sterben dabei so oder so.

Kühe leisten seit vielen Jahrhunderten einen Beitrag zum hohen Phosphorgehalt im Fählensee. Bild: Ralph Ribi (Fählensee, 27. Juni 2019)

Das Geheimnis um den Fählensee, auch bekannt als Fälensee, ist gelüftet. Lange wollte das Innerrhoder Gewässer – ähnlich wie die Macher des Appenzeller Käses – sein Rezept nicht preisgeben, wie es die vielen Fische zum Verenden bringt, die man dem Gewässer zuführt. Nun hat eine Sedimentkernanalyse zu Tage gefördert, dass weder das bis 2001 zugeleitete Abwasser der Bollenwees-Hütte noch die jahrhundertelang in den See gerutschten Kuhfladen allein dran schuld sind, dass der See für Bergforellen und Freunde ein toxisches Umfeld bietet. Im Gegenteil: Der Fählensee war schon im 13. Jahrhundert «atypisch nährstoffhaltig».

Das heisst, eine Art Phosphorcocktail, den fast nur Algen und Schlamm toll finden.

Die Fischereiverwaltung redet nun mit der Fischereikommission und dem Fischereiverein. Die Kernfrage: Werden auch künftig manuell Fische für Fischer in den See geleert? Sterben täten sie so oder so. Das letzte Wort hat die Regierung. Selbige war einst ein toxisches Umfeld für Frauen, hat heute aber ganz sicher ein Herz für Fische.