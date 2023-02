salzkorn Für viel Geld durch den Grimsel Ein neuer 600 Millionen Franken teurer Tunnel soll die beiden Weltmetropolen Innertkirchen (BE) und Oberwald (VS) verbinden.

Die Schweiz ist ein Land von Bahntunnels. Gotthard, Lötschberg oder Simplon. Für Güter und Menschen stellen sie wichtige Verbindungen dar. Nun ist ein weiteres Projekt in der Pipeline: der Grimseltunnel. Er soll die Weltmetropolen Innertkirchen (BE) und Oberwald (VS) mit einer Schmalspurbahn verbinden. Der Bundesrat lehnte den 22 Kilometer langen Tunnel aus Kostengründen ab, doch jetzt ist er dank Ständeräten aus dem Berggebiet wieder auf die politische Agenda gerückt.

Man könnte nun einwenden, dass es unweit des Grimsels mit Furka und Lötschberg bereits zwei Tunnelverbindungen ins Wallis gibt. Oder dass die 600 Millionen besser investiert wären in schnellere Verbindungen zwischen Städten wie St. Gallen und Zürich. Doch Gemach. Für die Millionen Pendler zwischen Berner Oberland und Oberwallis und die vielen chinesischen oder indischen Touristen, die schon ein Leben lang davon träumen, unter dem Grimsel durchzufahren, ist dieser Tunnel ein grosses Versprechen. Wer ihn ablehnt, verbaut die Zukunft des Landes.