SALZKORN Ferien – und jede Menge Neuigkeiten

Eine beliebte Dienstleistung, vor allem in früheren Jahren: Wer weit weg Ferien machte, liess sich zu Hause beim Kiosk seines Vertrauens diverse Zeitschriften zurücklegen. So konnte man bei der Rückkehr das gesammelte Wissen in Empfang nehmen und hatte keine Informationen verpasst.

Heute lassen sich mit dem Smartphone überall Nachrichten in Echtzeit verfolgen. Wer an einem Tropenstrand entspannt, kann beispielsweise erfahren, dass im heimischen Dorf gerade erhöhte Glatteisgefahr besteht. Kommt dazu, dass viele in den Ferien selber digitale Neuigkeiten verschicken: Seht her, wie toll der Caipirinha-Drink in meiner sonnengebräunten Hand aussieht. Oder was ist das für eine Bergblume, die ich um ein Haar platt getrampelt hätte?

Das ist nun aber tatsächlich ein grosser Fortschritt. Früher wurden zu Hause auch die Ferienfotos in geballter Form herumgezeigt: der immer gleiche Kieselstrand, in tausend Variationen. Heute heisst es elegant: Danke, habe ich schon auf deinem Social-Media-Kanal gesehen – äh, weggeklickt.