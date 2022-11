Salzkorn Experte rät: St.Gallen soll sich am Thurgau orientieren Spätestens seit dem Nein des Stimmvolks zu Wil-West ist den Experten klar: Der Kanton St.Gallen ist faktisch am Ende. Der Thurgau aber ist die Zukunft.

Corinne Bromundt

Die Schweiz, so ein populäres Klagelied im Osten des Landes, höre in Winterthur auf. Die These beruht auf der Beobachtung, wonach sich die übrige Schweiz um die Gebiete östlich von Winterthur foutieren soll.

Nun gibt es freilich eine neue Strophe dieses Lieds: Der St. Galler FDP-Kantonsrat und Standortförderer Remo Daguati gab einem Wirtschaftsmagazin zu Protokoll, die Schweiz höre eigentlich erst in Wil auf. Vorausgesetzt, das Standortprojekt Wil-West komme trotz Volksnein doch noch zustande. Nun müsse halt der coole Thurgau einspringen – Thurgau-Ost statt Wil-West.

Überhaupt solle sich der «sklerotische Kanton St. Gallen», der schamlos Geld aus dem Finanzausgleich beziehe und jede wirtschaftliche Entwicklung abwürge, so Experte Daguati, am prosperierenden Thurgau orientieren.

Das hören sie in Mostindien natürlich gerne. Zur Belohnung bekommt Daguati einen Gratissaft an der Wega, ein Öpfelringli für ein Jahr sowie eine Privataudienz bei Hausi Leutenegger geschenkt. Der weiss schliesslich auch, wie man’s macht.