salzkorn Evi Allemanns Herz schlägt für YB Evi Allemann wäre die erste Bundesrätin mit schulpflichtigen Kindern - und die erste Magistratin, die Fan eines Fussballclubs ist.

Sie will also doch. Die Berner SP-Regierungsrätin Evi Allemann hat gestern gesagt, sie stehe für das Bundesratsamt zur Verfügung. Eine in vielen Belangen bemerkenswerte Kandidatur. Allemann wäre die erste Bundesrätin mit schulpflichtigen Kindern. Und die erste Magistratin, die sich öffentlich zu einem Fussballverein bekennt. Immer wieder mal postet die Bernerin Bilder aus dem Wankdorf mit dem Zusatz #YBforever. Gelb-schwarze Liebe für immer.

Da stellen sich natürlich ein paar Fragen: Braucht der mit Abstand erfolgreichste Verein der letzten Jahre jetzt auch noch höchste politische Unterstützung? Und was ist eigentlich mit den anderen Bundesrätinnen? Karin Keller-Sutter machte sich schon als St. Galler Justizministerin bei Fans unbeliebt. Der Kybunpark ist für sie kein Ort lokalpatriotischer Gefühle. Und auch die ski-, und tennisbegeisterte Walliserin Viola Amherd ist kaum je im Tourbillon anzutreffen. Botschaften mit dem Hashtag «#SkiclubBettmeralpforever» oder «#TennisclubSimplonmylove» wären da schon wahrscheinlicher.