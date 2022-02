Salzkorn Der hässlichste Stuhl der Welt: Schön, dass es ihn gibt Der Monobloc ist nicht nur billig, hässlich, weiss – er erzählt ein Stück Globalisierungsgeschichte. Gedacht war er als trendiges Designobjekt.

Illustration: Corinne Bromundt

Wohl denen, die ihn potthässlich finden und sich niemals einen Monobloc auf die Terrasse oder den Balkon stellen würden: solch ein billiges weisses (aber auch in allen möglichen Farben erhältliches) Plastikungetüm zum Sitzen und praktischen Stapeln. Ein Monobloc kommt nämlich, anders als der Name suggeriert, selten allein; «mono» deutet auf seine überaus schnelle und effiziente Herstellung hin. In weniger als sechzig Sekunden ist so ein Ding gefertigt, aus Polypropylen, in Spritzgusstechnik.

Ursprünglich ein französisches Designobjekt, verschandelt der Monobloc heute global die mehr oder weniger zivilisierte Landschaft. Und ist doch das geringere Übel. Würden in Indien auch nur die Hälfte der benötigten Stühle aus Holz gemacht, so wäre die komplette Vegetation des Subkontinents vernichtet. Ein Kinofilm und ein Bildband erzählen jetzt die Geschichte des meistverkauften Stuhls der Welt. Bleibt zu hoffen, dass ihn das nicht plötzlich bei uns zum Kultobjekt macht. Er wäre sonst bald unerschwinglich für jene, die ihn wirklich brauchen.