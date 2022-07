Salzkorn Die vegane Olma-Bratwurst rettet das Klima Die Hitzewelle hat Europa fest im Griff. Die CO2-Emissionen müssen dringend gesenkt werden. Schon länger rät die Wissenschaft daher zu klimafreundlicheren Ernährung.

In der Ostschweiz geht es immer mal wieder um die Wurst. Keine andere Delikatesse hat so viel Gesprächspotenzial wie die St. Galler Bratwurst. Mit Bürli und vom Grill – das ist es, was das Fleischliebhaberherz höher schlagen lässt. Für manche gilt: Auf keinen Fall mit Senf, bitte auch nicht mit Zwiebelsauce und schon gar nicht mit Kartoffelsalat. Einfach nur blutt, kein Schnickschnack.

Ebenfalls wichtig: Die Wurst muss von einem St. Galler Metzger sein, denn sie machen zweifellos die beste. All jene, denen die Diskussion wurst ist, dürfte folgende Information dennoch interessieren: Ein Schweizer Start-up will eine vegane Olma-Bratwurst produzieren.

Das rein pflanzliche Produkt soll mindestens so gut schmecken wie die Fleischvariante und auch noch besser fürs Klima sein. Wegen der steigenden CO2-Emissionen rät die Wissenschaft schon länger zur klimafreundlicheren Ernährung. Angesichts der vorherrschenden Temperaturen ist die vegane Wurst gar keine schlechte Idee. Und falls sie mit einem Klacks Senf besser schmeckt: Das Klima dankt.