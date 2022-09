SALZKORN Der filigrane Fritzli und die pummelige Fränzi Danke für die herzigen Geburtskärtli. Dass man mir den Namen des Neulings mitteilt - geschenkt. Aber was konkret soll ich mit Gewicht und Länge eines Babys anfangen?

Corinne Bromundt

Neulich hab ich mal wieder so ein herziges Kärtli bekommen, auf welchem dankbar die Geburt von Fritzli verkündet wurde. Fritzli sei das grösste Glück auf Erden, unfassbar, und er ergreife mit seinen Fingerchen bereits die Hand von Papi Max und Mami Helga. Wunderbar. Alles dran, alles gut.

Was mich aber bei diesen Kärtli immer so erstaunt, ist die Angabe von Länge und Gewicht des Neulings sowie des Zeitpunkts der Geburt. Ich meine: Wen interessiert das? Fritzli zum Beispiel ist 51 cm lang und 3077 Gramm schwer. Die Sonne hat ihn, so sie denn in die Geburtsabteilung schien, erstmals um 11.23 Uhr geblendet. Was für ein Unterschied zu Fränzi, die vor ein paar Monaten zur Welt kam und deren Eltern mir auch ein Kärtli geschickt haben. Sie brachte es bloss auf 46 cm, wog dafür aber sagenhafte 3467 Gramm – ein Pummerchen im Vergleich zum filigranen Fritzli! Sie musste dafür nachts um 2.55 Uhr kurz nach ihrer Geburt wohl gleich ohne Znacht ins Bett.

Soll noch einer sagen, wir Menschen seien bei Geburt alle gleich.